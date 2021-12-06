Центральная избирательная комиссия Украины получила и обработала документы с собраний граждан Украины относительно проведения всеукраинского референдума по народной инициативе, состоявшихся 18 – 19 ноября 2021 года в 4 населенных пунктах Полтавской области, сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК проанализировала сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям законодательства, приняла во внимание информацию представителей Комиссии, которые направлялись на собрание с целью удостоверения факта их проведения, и приняли соответствующие решения по регистрации этих инициативных групп", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующем собрании граждан в селе Мачухи (Полтавский р-н), в городах Решетиловка (Полтавский р-н), Пирятин (Лубенский р-н) и Глобино ( Кременчугский р-н).

"Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов: "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?", "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?", "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса?", "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?", - уточняют в Комиссии.

Там добавляют, что сбор подписей избирателей за проведение референдума продлится 90 дней: с 7 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года включительно.