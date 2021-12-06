Политика

17:48 06.12.2021

ЦИК зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе

2 мин читать
ЦИК зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе

Центральная избирательная комиссия Украины получила и обработала документы с собраний граждан Украины относительно проведения всеукраинского референдума по народной инициативе, состоявшихся 18 – 19 ноября 2021 года в 4 населенных пунктах Полтавской области, сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК проанализировала сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям законодательства, приняла во внимание информацию представителей Комиссии, которые направлялись на собрание с целью удостоверения факта их проведения, и приняли соответствующие решения по регистрации этих инициативных групп", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующем собрании граждан в селе Мачухи (Полтавский р-н), в городах Решетиловка (Полтавский р-н), Пирятин (Лубенский р-н) и Глобино ( Кременчугский р-н).

"Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов: "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?", "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?", "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса?", "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?", - уточняют в Комиссии.

Там добавляют, что сбор подписей избирателей за проведение референдума продлится 90 дней: с 7 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года включительно.

Теги: #референдум #цик #группы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:50 01.12.2021
Гройсман: настоящий День независимости Украины – 1 декабря

Гройсман: настоящий День независимости Украины – 1 декабря

13:47 01.12.2021
Тимошенко поздравила украинцев с годовщиной референдума о независимости

Тимошенко поздравила украинцев с годовщиной референдума о независимости

07:00 01.12.2021
1 декабря: Какой сегодня праздник

1 декабря: Какой сегодня праздник

12:24 22.11.2021
СБУ задержала одного из организаторов псевдореферендума 2014 года в Донецкой области

СБУ задержала одного из организаторов псевдореферендума 2014 года в Донецкой области

16:51 09.11.2021
ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

17:23 05.11.2021
Подтверждение фактов фальсификации на выборах мэра Харькова может подорвать доверие к институту выборов в Украине – ЦИК

Подтверждение фактов фальсификации на выборах мэра Харькова может подорвать доверие к институту выборов в Украине – ЦИК

17:57 31.10.2021
ЦИК: Явка избирателей на довыборах в Раду в Херсонской области едва превысила 18%, в Черкасской - 21%

ЦИК: Явка избирателей на довыборах в Раду в Херсонской области едва превысила 18%, в Черкасской - 21%

14:51 31.10.2021
ЦИК: В Херсонской области на довыборах в Раду проголосовали почти 12% избирателей, в Черкасской – 12,3%

ЦИК: В Херсонской области на довыборах в Раду проголосовали почти 12% избирателей, в Черкасской – 12,3%

12:18 30.10.2021
На избирательных участках 31 октября сертификаты о вакцинации проверять не будут – ЦИК

На избирательных участках 31 октября сертификаты о вакцинации проверять не будут – ЦИК

19:18 29.10.2021
ЦИК назначила довыборы в Раду в округе №206 на 27 марта 2022 года

ЦИК назначила довыборы в Раду в округе №206 на 27 марта 2022 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

России и Украине нужно придерживаться Минских договоренностей для деэскалации конфликта - Блинкен

Кулеба о требовании РФ к НАТО не расширяться на восток: Украина не должна что-то гарантировать России

Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер - Резников

Зеленский: наша цель - имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

ПОСЛЕДНЕЕ

Межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши обеспокоена концентрацией вооруженных сил РФ вдоль границ Украины - итоговый документ

Новый канцлер Австрии Нехаммер вступил в должность

Будущий канцлер ФРГ Шольц представил новых министров

Стефанчук выступает за активное взаимодействие парламентских делегаций Украины, Польши, Литвы

Порошенко: Украина может защитить себя, но ей необходимо оборонительное оружие и санкции против России

Порошенко убежден, что гарантии Путину не расширять НАТО будут означать конец объединенной Европы

"Евросолидарность": в сложной внешней ситуации власть "раскачивает лодку" вместо противодействия агрессии

Ермак обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию с безопасностью у границ Украины, мирный процесс по Донбассу, закон о деолигархизации и ход реформ

России и Украине нужно придерживаться Минских договоренностей для деэскалации конфликта - Блинкен

Зеленский обсудил с Орбаном развитие двустороннего сотрудничества Украины и Венгрии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА