Политика

16:22 06.12.2021

Межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши обеспокоена концентрацией вооруженных сил РФ вдоль границ Украины - итоговый документ

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Межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши обеспокоена концентрацией вооруженных сил РФ вдоль границ Украины - итоговый документ

Межпарламентская ассамблея Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши обеспокоена концентрацией вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и заявляет, что Россия будет нести полную ответственность за возможную эскалацию конфликта.

"Межпарламентская ассамблея Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши… с обеспокоенностью наблюдает за концентрацией вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины, что противоречит принципу сдерживания от угрозы или применения силы в международных отношениях, которые Россия обязалась придерживаться в соответствии с международными договорами… Признает Россию стороной, которая будет нести полную ответственность за возможную эскалацию конфликта в случае, если она не откажется от своих агрессивных действий", - говорится в итоговом документе XI Межпарламентской ассамблеи, подписанном главами парламентов Украины, Польши и Литвы в понедельник в Варшаве.

Документ обнародован на сайте украинского парламента. В нем подписанты призывают международное сообщество усилить ограничительные меры и санкции против РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и требуют от России прекратить военную агрессию против Украины, остановить рост военного потенциала на оккупированных территориях и на границах с Украиной, возвратить Украине все временно оккупированные территории.

Участники Межпарламентской ассамблеи также призвали Россию прекратить милитаризацию Черноморского региона и незаконные ограничения свободы судоходства.

В документе также осуждается использование незаконной миграции как инструмента для создания искусственного миграционного кризиса на польско-белорусской и литовско-белорусской границах. Участники ассамблеи призывают власть Беларуси немедленно прекратить эскалацию на границе и остановить поток нелегальной миграции через свою территорию в соседние страны.

Межпарламентская ассамблея высказалась за инициирование международного судебного процесса "для осуждения Александра Лукашенко и членов его режима за преступления, совершенные ими лично против народа Беларуси в массовых масштабах" и предложила рассмотреть вопрос о передаче дела Беларуси в международный суд на основе нарушений режимом Лукашенко Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток.

 

Теги: #граница #документ
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