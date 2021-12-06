Политика

12:29 06.12.2021

Будущий канцлер ФРГ Шольц представил новых министров

1 мин читать
Будущий канцлер ФРГ Шольц представил новых министров

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник представил новых министров от Социал-демократической партии.

Пост главы Минздрава Германии займет эксперт Карл Лаутербах, который в последние месяцы давал много комментариев на тему пандемии коронавируса, за счет чего получил медийную известность. Лаутербах выступает за введение обязательной вакцинации.

В кабинете будут новые лица, в частности, региональный политик из Гессена Нэнси Фаезер станет главой МВД, Клара Гейвиц возглавит министерство строительства, Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера.

Кристине Ламбрехт, которая в нынешнем кабинете руководит министерством юстиции, в новом правительстве станет главой министерства обороны.

Министр окружающей среды Свенья Шульце станет министром развития, Хубертус Хайль продолжит руководить министерством труда.

Утверждение канцлера, как ожидается, состоится в ближайшую среду.

Теги: #шольц_олаф #министры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:12 02.12.2021
Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины, в Армении и Азербайджане

Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины, в Армении и Азербайджане

21:02 24.11.2021
Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 призвала Иран выполнить обязательства по выплате репараций в полном объеме

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 призвала Иран выполнить обязательства по выплате репараций в полном объеме

16:34 24.11.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц сообщил о формировании правящей коалиции

Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц сообщил о формировании правящей коалиции

21:02 16.11.2021
Резников обсудил углубление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

Резников обсудил углубление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии

13:46 10.11.2021
Кабмин утвердил новый инструмент госполитики на базе принципов и подходов Results-Based Management - Шмыгаль

Кабмин утвердил новый инструмент госполитики на базе принципов и подходов Results-Based Management - Шмыгаль

20:44 09.11.2021
Главы МИД и Минобороны Франции примут в Париже российских визави 12 ноября - французский МИД

Главы МИД и Минобороны Франции примут в Париже российских визави 12 ноября - французский МИД

16:33 04.11.2021
Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров - Арахамия

Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров - Арахамия

07:02 25.10.2021
Четыре министра и один гражданский представитель суверенного совета задержаны в Судане - СМИ

Четыре министра и один гражданский представитель суверенного совета задержаны в Судане - СМИ

00:37 12.10.2021
Боррель обсудил с европейскими министрами, как помочь афганцам

Боррель обсудил с европейскими министрами, как помочь афганцам

14:22 30.09.2021
Вопрос об отставках отдельных министров отложен – нардеп Качура

Вопрос об отставках отдельных министров отложен – нардеп Качура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

России и Украине нужно придерживаться Минских договоренностей для деэскалации конфликта - Блинкен

Кулеба о требовании РФ к НАТО не расширяться на восток: Украина не должна что-то гарантировать России

Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер - Резников

Зеленский: наша цель - имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук выступает за активное взаимодействие парламентских делегаций Украины, Польши, Литвы

Порошенко: Украина может защитить себя, но ей необходимо оборонительное оружие и санкции против России

Порошенко убежден, что гарантии Путину не расширять НАТО будут означать конец объединенной Европы

"Евросолидарность": в сложной внешней ситуации власть "раскачивает лодку" вместо противодействия агрессии

Ермак обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию с безопасностью у границ Украины, мирный процесс по Донбассу, закон о деолигархизации и ход реформ

России и Украине нужно придерживаться Минских договоренностей для деэскалации конфликта - Блинкен

Зеленский обсудил с Орбаном развитие двустороннего сотрудничества Украины и Венгрии

Кулеба о требовании РФ к НАТО не расширяться на восток: Украина не должна что-то гарантировать России

В Кремле готовятся к видеоконференции Путина и Байдена, которая состоится в ближайшие дни

До конца года было бы хорошо поддержать закон о местных госадминистрациях, поскольку закон о столице будет приниматься на его основе - Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА