Будущий канцлер ФРГ Шольц представил новых министров

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник представил новых министров от Социал-демократической партии.

Пост главы Минздрава Германии займет эксперт Карл Лаутербах, который в последние месяцы давал много комментариев на тему пандемии коронавируса, за счет чего получил медийную известность. Лаутербах выступает за введение обязательной вакцинации.

В кабинете будут новые лица, в частности, региональный политик из Гессена Нэнси Фаезер станет главой МВД, Клара Гейвиц возглавит министерство строительства, Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера.

Кристине Ламбрехт, которая в нынешнем кабинете руководит министерством юстиции, в новом правительстве станет главой министерства обороны.

Министр окружающей среды Свенья Шульце станет министром развития, Хубертус Хайль продолжит руководить министерством труда.

Утверждение канцлера, как ожидается, состоится в ближайшую среду.