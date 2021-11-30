Арахамия увязывает выход мажоритарщиков из коалиции с желанием развалить монобольшинство

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия объясняет выход народных депутатов-мажоритарщиков из парламентской коалиции желанием оппонентов правящей партии развалить существующее монобольшинство.

"Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков, потому что они не могут лишиться мандата, для того, чтобы потом сделать досрочные парламентские выборы" - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Он напомнил, что подобная ситуация была и год назад.

В то же время Арахамия прогнозирует, что такой результат (развал коалиции - ИФ) достигнут не будет.

Лидер фракции подчеркнул, что о развале коалиции говорят уже три года, и "в конце нашей каденции вы меня об этом опять спросите".

Как сообщалось, народный депутат Роман Соха официально вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. В то же время он входит в межфракционное объединение "Разумная политика, возглавляемое бывшим спикером Верховной Рады, внефракционным народным депутатом Дмитрием Разумковым.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, на утро вторника вместе с нардепом Сохой во фракцию "Слуга народа" входило 243 народных депутатов.