Вопрос очередности парламентских и президентских выборов в компетенции КС - Зеленский

Народные депутаты могут обратиться в Конституционный суд Украины за разъяснением, в какой очередности должны проходить президентские и парламентские выборы, заявляет глава государства Владимир Зеленский.

"Я считаю, что депутаты обратятся в Конституционный суд, если они захотят, и Конституционный суд должен ответить. Я считаю, что это правильное решение. Если вопрос в Конституции, то кто должен отвечать", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в пятницу, отвечая на вопрос о том, будет ли он или кто-то из окружения инициировать изменения очередности парламентских и президентских выборов.