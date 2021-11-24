Политика

19:19 24.11.2021

Мишель сообщил, что в разговоре с Путиным указал на ответственность России за урегулирования конфликта на Донбассе

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Мишель сообщил, что в разговоре с Путиным указал на ответственность России за урегулирования конфликта на Донбассе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская сторона несет ответственность за то, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины.

"Я напомнил, что Россия несет ответственность за то, чтобы конфликт на востоке Украины был решен мирно", - написал Мишель в среду в твиттере.

Также, по словам главы Евросовета, в разговоре с Путным он затронул тему "заинтересованности ЕС в устойчивом мире между Арменией и Азербайджаном".

Глава Евросовета напомнил и о том, что Брюссель внимательно следит за российскими войсками, находящимися близ Украины.

"ЕС пристально наблюдает за наращиванием российских сил вдоль границы с Украиной. Жизненно важно обеспечить деэскалацию и стабильность", - написал Мишель.

Теги: #позиция #ес #россия #украина
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