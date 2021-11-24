Политика

12:55 24.11.2021

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25,2% поддержки, у Порошенко 17,5%, во втором туре Разумков побеждает Зеленского

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25,2% поддержки, у Порошенко 17,5%, во втором туре Разумков побеждает Зеленского

За действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, которые приняли бы участие в выборах главы государства, если бы они проходили в ближайшее время, и определились со своим выбором, свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова 11-17 ноября.

Пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы поддержать 17,5% определившихся с выбором респондентов, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 10,9%, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 9,4%, народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 7,5%.

За лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко на президентских выборах готовы проголосовать 5,2% определившихся с выбором респондентов, за лидера "Украинской стратегии", экс-премьера Владимира Гройсмана – 4,9%, за экс-нардепа Евгения Мураева – 4,8%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 3,1%.

При этом во втором туре Зеленского готовы поддержать 25,7% общего количества опрошенных, Порошенко - 21,9%, а 34,2% заявили, что не принимали бы в голосования участие.

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Бойко, Зеленский бы победил с результатом 28,6% общего количества голосов, за Бойко проголосовали бы 17,3%, 33,8% не участвовали бы в голосовании.

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Разумков, победил бы Разумков с 25,1% голосов, за Зеленского бы проголосовали 23,3%, не участвовали бы в голосовании 30,6%.

В динамике рейтинг Зеленского, Порошенко, Бойко, Смешко и Ляшко показывает рост после продолжительного падения, Разумкова – небольшое падение после роста, Тимошенко и Мураева – незначительное падение, Гройсмана – рост.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям, ошибка выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,3%.

Теги: #президент #центр_разумкова #рейтинг
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