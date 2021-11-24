Политика

11:42 24.11.2021

Парламент Швеции проголосовал за кандидатуру Магдалены Андерссон в должности премьера

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Парламент Швеции проголосовал за кандидатуру Магдалены Андерссон в должности премьера

Депутаты риксдага (парламента Швеции) в среду поддержали кандидатуру лидера Социал-демократической партии Магдалены Андерссон на посту главы правительства, сообщает Шведское радио.

Она стала первой женщиной в истории Швеции, которая возглавила Кабинет министров.

Ранее с постов главы Социал-демократической партии и правительства Швеции ушел Стефан Левен. Андерссон сначала была избрана лидером социал-демократов, а теперь и премьер-министром.

Лёвен занимал должность главы правительства на протяжении семи лет.

Теги: #швеция #андерссон_магдалена #премьер
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