Парламент Швеции проголосовал за кандидатуру Магдалены Андерссон в должности премьера

Депутаты риксдага (парламента Швеции) в среду поддержали кандидатуру лидера Социал-демократической партии Магдалены Андерссон на посту главы правительства, сообщает Шведское радио.

Она стала первой женщиной в истории Швеции, которая возглавила Кабинет министров.

Ранее с постов главы Социал-демократической партии и правительства Швеции ушел Стефан Левен. Андерссон сначала была избрана лидером социал-демократов, а теперь и премьер-министром.

Лёвен занимал должность главы правительства на протяжении семи лет.