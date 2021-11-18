Политика

11:56 18.11.2021

Относительное большинство украинцев назвали Гройсмана лучшим премьером за 16 лет, Азаров и Тимошенко делят второе место – соцопрос КМИС

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Относительное большинство украинцев назвали Гройсмана лучшим премьером за 16 лет, Азаров и Тимошенко делят второе место – соцопрос КМИС

Относительное большинство украинцев (21,3%) назвали Владимира Гройсмана, возглавлявший Кабинет министров Украины в 2016-2019 гг., лучшим руководителем правительства с 2005 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 октября по 12 ноября.

На втором месте Николай Азаров, которого лучшим премьером назвали 13,5% респондентов, на третьем – лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,4%).

Арсения Яценюка назвали лучшим премьером 9,1% опрошенных, Виктора Януковича – 7,6%, действующего премьера Дениса Шмыгаля – 5,1%, Юрия Еханурова – 2,8%, Алексея Гончарука – 1%. Вместе с тем, 25,2% респондентов затруднились ответить на вопрос, а 1% опрошенных отказался отвечать.

На вопрос, кто из этих премьер-министров Украины лучше бы справился со сложившейся сейчас в Украине социально-экономической ситуацией, первенство также получил Гройсман, набрав ещё больше голосов респондентов - 23,9%. На втором месте Тимошенко (18,1%), на третьем – Яценюк (13%), на четвертом – Азаров (12,7%), на пятом – Янукович (6,8%). Способность действующего председателя правительства Шмыгаля справиться с сложившейся сейчас в Украине социально-экономической ситуацией одобрительно оценивают 5,9% опрошенных украинцев.

В то же время, 14,4% опрошенных убеждены, что со сложившейся ситуацией не способен справиться никто из бывших премьеров, а затруднились ответить на вопрос 16,9% респондентов.

В ходе исследования методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) было опрошено 2003 респондентов в возрасте от 18 лет из всех подконтрольных регионов Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, и 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Теги: #гройсман #опрос #премьерство
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