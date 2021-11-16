Политика

14:10 16.11.2021

Дмитрук исключен из фракции "Слуга народа"

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Дмитрук исключен из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Артем Дмитрук исключен из фракции "Слуга народа".

"Сообщаю о решении депутатской фракции политической партии "Слуга народа" исключить из состава депутатской фракции… народного депутата Украины Дмитрука Артема Геннадиевича", - сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко на пленарном заседании во вторник.

Ранее Дмитрук в одном из интервью заявил о своем разочаровании "Слугой народа". В свою очередь, глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Дмитрук "виляет от фракции".

Теги: #дмитрук #слуга_народа
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