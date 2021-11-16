Гуманитарный комитет Рады и фракция "Слуга народа" не поддерживают намерение Ткаченко уйти в отставку

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддерживает намерения Александра Ткаченко уйти в отставку с должности министра культуры и информационной политики Украины, заявил глава комитета Никита Потураев (фракция "Слуга народа").

"Наш комитет не поддерживает этого заявления (Ткаченко об отставке - ИФ). У нас был разговор с господином Александром - и мы надеемся, что все возникшие разногласия будут решены надлежащим образом и министерство продолжит работать во главе с действующим министром Ткаченко. Такова позиция, насколько мне известно, всех членов нашего комитета", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник.

В свою очередь заместитель главы комитета Евгения Кравчук уточнила, что данное заявление министра ещё не зарегистрировано в парламенте официально, а потому комитет ещё не получил его для дальнейшего рассмотрения.

"Завтра (17 ноября - ИФ) у нас заседание комитета, но этого вопроса в повестке дня нет. Завтра мы будем заслушивать кандидатов на должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, и это фактически единственный вопрос повестки дня", - пояснила парламентарий.

По ее словам, члены комитета планируют во вторник встретиться с Ткаченко для "получения ясности по кадровому вопросу" и обсуждения перспектив бюджета на 2022 год для гуманитарной сферы и креативных индустрий.

Кравчук добавила, что фракция "Слуги народа" также не поддерживает возможную отставку Ткаченко.

"Я думаю, что на протяжении ближайших дней это будет решено (вопрос касательно отставки Ткаченко - ИФ). Мое мнение: господин Ткаченко соответствует занимаемой должности. Возможно, это его решение было достаточно эмоциональным: он был заграницей на заседании ЮНЕСКО по наследию. Возможно, когда эмоции улеглись, можно было это переосмыслить", - сказала парламентарий.

Вместе с тем она назвала преждевременной возможность обсуждать потенциальных кандидатов на должность министра "до того времени, пока не будет на 100% решено, что он (Ткаченко - ИФ) таки уходит по собственному желанию".

При этом отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", Кравчук подчеркнула, что большинство членов фракции "Слуга народа" не поддерживают намерение Ткаченко подать в отставку.

"Я не общалась со всеми коллегами, но исходя из тех разговоров, которые у меня были на съезде, на заседании фракции (15 ноября - ИФ), то подавляющее большинство также не поддерживают эту отставку", - уточнила она.