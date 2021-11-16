Политика

11:45 16.11.2021

В Раду проходят восемь политсил, в том числе партии Разумкова, Мураева, Гройсмана - опрос

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В Раду проходят восемь политсил, в том числе партии Разумкова, Мураева, Гройсмана - опрос

 Восемь политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время, свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 18% определившихся с выбором респондентов, за партию "Европейская солидарность" – 13,9%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 10,7%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 10,1%, за предполагаемую партию экс-спикера Дмитрия Разумкова "Разумная политика" – 7,9%, за партию "Сила и честь" - 6,4%, за Партию Мураева "Наши" – 5,5%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" – 5%.

У Радикальной партии Олега Ляшко приближающийся к проходному барьеру рейтинг (4,5%), что дает шансы на попадание в парламент.

За партию "УДАР Виталия Кличко" намерены проголосовать 3,7% определившихся с выбором респондентов, за партию Шария – 3,1%, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 2,1%, на "Народный фронт Яценюка" – 1,8%, за партию "Голос" – 1,7%, за Объединение "Самопомич" – 1,6%, за партию "За майбутне" – 1,5%, за "Наш край" – 1,1%, за остальные партии вместе взятые – 1,6%.

В ходе исследования было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству областях методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 не более 2%.

Теги: #партии #опрос #рейтинг
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