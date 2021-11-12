Политика

16:44 12.11.2021

"Слуга народа" проведет 15 ноября съезд партии, будут рассмотрены вопросы ротации руководства политсилы

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"Слуга народа" проведет 15 ноября съезд партии, будут рассмотрены вопросы ротации руководства политсилы

"Слуга народа" в понедельник, 15 ноября, проведет съезд партии, будут рассмотрены вопросы ротации руководства политической силы, также планируется принятие ряда заявлений и обращений, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга Народа", на котором рассмотрят вопросы ротации руководства политической силы. Также по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений", - написала она в своем Telegram-канале в пятницу.

Как сообщалось, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, уходит с поста главы партии "Слуга народа".

Он также сообщил, что созывает съезд партии, который состоится в Киеве в соответствии со всеми карантинными требованиями.

"И именно этот съезд изберет моего последователя или последовательницу", - сказал Корниенко.

Теги: #палийчук_юлия #слуга_народа
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