Политика

12:35 11.11.2021

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 21,8% поддержки, у Порошенко 14,5% - опрос "Рейтинга"

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 21,8% поддержки, у Порошенко 14,5% - опрос "Рейтинга"

Действующий президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с результатом 21,8% поддержки респондентов, которые приняли бы участие в выборах главы государства, если бы они проходили в ближайшее время, и определились со своим выбором, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября.

Пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы поддержать 14,5% определившихся с выбором респондентов, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 11%, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 10,9%.

За экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на президентских выборах готовы проголосовать 8,8% респондентов, за экс-нардепа Евгения Мураева – 6,4%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,2%, за лидера "Украинской стратегии", экс-премьера Владимира Гройсмана – 5,7%.

За лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы отдать голоса 4% опрошенных, за мэра Львова Олега Садового – 2,6%, за экс-нардепа Олега Тягнибока – 2,4%, за мэра Киева Виталия Кличко – 1,7%.

В динамике рейтинг Зеленского и Смешко показывает снижение по сравнению с прежними опросами, остальных политиков – стабильность или рост.

При этом 58% опрошенных не поддерживает отставку президента и проведение дорочных президентских выборов, и лишь 40% поддерживают.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Теги: #президент #рейтинг
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