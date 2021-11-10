Политика

23:50 10.11.2021

Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока 2"

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Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока 2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с нетерпением ждет увидеть предпринятые Германией действия относительно проекта "Северный поток 2", потому что у Германии есть рычаги давления на Россию.

"США и Украина разделяют мнение, что "Северный поток 2" по существу является плохим проектом. Это были важные усилия со стороны США - проводить переговоры с Германией, и совместное заявление, о котором говорил госсекретарь Блинкен, - это четкий набор обязательств, принятых Германией относительно функционирования "Северного потока 2", а также энергетической безопасности в регионе в более широком смысле. Что мы видим – что Россия уже использует газ как оружие. И я могу только присоединиться к тому, что сказал госсекретарь Блинкен: мы с нетерпением ждем увидеть действия, предпринятые Германией, потому что у Германии есть рычаги давления на Россию", - сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

По его словам, обязательства, принятые в совместном заявлении США и Германии, очень четкие.

"Мы готовы работать с ними или они могут действовать сами. Но Россия должна получить очень четкий сигнал не только от США и других столиц, а также от Берлина, что это не игра, которая принесет выгоду России. И я хочу подчеркнуть, что "Северный поток 2" – это не только украинская проблема, это европейская проблема", - отметил глава МИД Украины.

Теги: #кулеба #украина #севпоток2 #германия
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