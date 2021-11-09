Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков призвал президента Украины Владимира Зеленского наложить вето и вернуть на доработку Верховной Раде закон, вносящий изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий.

"Реальное восстановление отчетности политических партий очень важный инструмент для того, чтобы прекратить влияние финансово-промышленных групп на политику и создать эффективную политическую систему в Украине в целом. Однако введение в действие этого закона в таком виде лишь помешает этим целям. Именно поэтому команда НАПК призывает президента наложить вето на этот закон для дальнейшей доработки Верховной Радой", - приводит слова Новикова пресс-служба НАПК в Telegram во вторник.

В Агентстве подчеркнули, что в соответствующий законопроект №5253-1 при голосовании депутаты внесли изменения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы.

В частности, закон содержит отдельные нормы, которые продолжают создавать предпосылки для непрозрачной деятельности политических партий, поскольку он не возобновляет отчет партий, который был приостановлен в начале 2020 года из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

"Это важно, поскольку все парламентские партии сейчас получают государственное финансирование за счет средств налогоплательщиков, однако ни одна из них не подала отчет даже за I квартал 2021 года", - говорится в заявлении.

Кроме того, закон позволяет партиям отчитываться не обо всех своих финансовых обязательствах и позволяет не считать вкладами в пользу партии работы, товары или услуги, необходимые для противодействия COVID-19 без определения периода действия этой нормы (бессрочно).

"Эта норма, несмотря на свою важную цель, позволит партиям игнорировать установленные законом лимиты на взносы и не отражать эти взносы и соответствующие расходы в отчете", - подчеркнули в НАПК.

Отмечается, что Агентство уже подготовило и направило президенту Украины предложения по полноценному возобновлению отчетности политпартиями.

Как сообщалось, 2 ноября Верховная Рада приняла закон об изменении процедуры прекращения финансирования партий.

Документ предусматривает усовершенствование процедур остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политических партий.

Законопроект оставляет за Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) полномочия по контролю за партийными финансами и в то же время предлагает уточнить отдельные основания для остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политсил.

Речь идёт о неподаче партиями отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, представлении отчета, в котором указаны недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму свыше ста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного года, а также если такой отчет оформлен с грубым нарушением установленных законом требований.

Законопроект также предлагает предоставить партиям возможность в случае выявления обстоятельств, которые служат основаниями для остановки или прекращения госфинансирования, устранять их или предоставлять письменные объяснения с необходимыми документами и доказательствами.

Согласно законопроекту, также устанавливаются дополнительные требования об обоснованности и обнародованию решений НАПК о приостановлении или прекращении госфинансирования партий.

Кроме того, законопроект повышает до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц размер расхождения между сведениями, указанными в отчете партии и достоверными сведениями, для остановки или прекращения госфинансирования, а также предлагает предусмотреть возможность размещения средств политсилы (в том числе средств госфинансирования) на депозитных счетах с целью получения пассивного дохода в виде процентов (такой пассивный доход не считается вкладом в пользу политической партии).

Источник: https://t.me/NAZK_gov_ua/1123