Трамп может объявить о планах баллотироваться на пост президента США после промежуточных выборов в Конгресс

Бывший президент США Дональд Трамп планирует дождаться окончания промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году, после которых он может объявить, будет ли баллотироваться на пост президента США, сообщает в понедельник Fox News.

"Я определенно думаю об этом, и мы посмотрим, что будет. Честно говоря, мне кажется, многие обрадуются этому решению, скорее всего, я объявлю после промежуточных выборов", - заявил Трамп в интервью каналу, отвечая на вопрос о своих планах.

Бывший президент отметил, что его слова пока не означают, что он наверняка будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента США.

"Это еще не означает, что я объявлю", - сказал он, отвечая на вопрос, привязано ли его решение к конкретному сроку.

"Возможно, это уместно, многие люди ждут, что это решение будет принято", - добавил Трамп.

Он не стал отвечать на вопрос, кого он бы предпочел видеть на посту вице-президента, отметив, что "в Республиканской партии много замечательных людей".

Трамп на выборах президента США 2020 года проиграл Джо Байдену. По мнению Трампа, он потерпел поражение лишь потому, что результаты выборов были подтасованы, а сами выборы стали "самыми позорными и коррумпированными" в истории.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября 2022 года, традиционно эти выборы проходят в середине президентского срока.