Лидер партии "За життя" Рабинович заявляет, что не будет баллотироваться в президенты Украины

Народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявляет, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года

"Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию, сегодня раскол и здесь, и президент обязательно должен быть арбитром в этих вопросах... Я долго думал этой ночью. Мне кажется, я как человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я к глубокому сожалению, хочу вам сказать, что я снимаю свою кандидатуру и я не буду баллотироваться на пост президента", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.

В.Рабинович сообщил, что в течение дня обратится к стратегическому совету партии, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура. По его словам, решение относительно единого кандидата на выборы президента может быть принято уже в пятницу, 16 ноября.

"Я обязательно возглавлю нашу партию в походе на выборы парламентские, я обязательно возглавлю список и мы победим 200%", - сказал политик.

Как сообщалось, 9 ноября 2018 года сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

Новосозданная "Оппозиционная платформа - За життя" в ноябре определится с единым кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года, а ее представители вместе будут участвовать в парламентской кампании.