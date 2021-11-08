Соглашение о формировании коалиционного правительства подписано в Чехии

Соглашение о правительственной коалиции достигнуто в понедельник в Праге, сообщает Чешское радио.

По его данным, подписи под коалиционным соглашением поставили представители Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза, ТОП 09 в коалиции с альянсом "Вместе" и Пиратская партия в коалиции с движением СТАН (Старосты и независимые).

Радио отмечает, что в составе нового кабинета будет 18 министров, включая премьера, которым должен стать представитель гражданских демократов Петр Фиала.

По его словам, новому правительству предстоит быстро решить ряд насущных проблем, стоящих перед Чехией, в частности в сфере здравоохранения, экономики и ценообразования.

"В нашем коалиционном соглашении - 12 конкретных приоритетов. Мы хотим, чем лучше жилось всем поколениям, поэтому мы также не забыли о проблемах охраны природы и климата. Мы пришли не для того, чтобы властвовать, а для того, чтобы управлять страной", - прокомментировала заключение коалиционного соглашения представитель ТОП 09 Маркета Пекарова-Адамова.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявлял о том, что поручит Фиале сформировать новое правительство страны.