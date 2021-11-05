Политика

18:53 05.11.2021

Разумков: Членами МФО "Разумная политика" станут 25 коллег, которых трудно было сломать Офису президента при голосовании за мою отставку

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Разумков: Членами МФО "Разумная политика" станут 25 коллег, которых трудно было сломать Офису президента при голосовании за мою отставку

Членами межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" станут 25 парламентариев, которые, в частности, не голосовали за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщил экс-спикер.

"По состоянию на сегодняшний день это 25 коллег (народных депутатов - ИФ). Действительно, это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел, и люди будут присоединяться, люди будут понимать, куда нужно двигаться и выполнять наконец-то те обещания и придерживаться тех принципов, с которыми мы все шли", - сказал Разумков в эфире телеканала "Наш" в пятницу вечером.

Он подтвердил, что речь идёт, в частности, о таких народных депутатах, как Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (все из фракции "Слуга народа"), внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из рядов "Слуги народа" и член фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко.

"Какие-то фамилии уже появились в телеграмм-каналах, и это не ложь, это правда. Да, это Андрей Николаенко, ещё есть коллеги из "Батькивщины", есть внефракционные и есть "слуги народа": Мокан, Яковлева... Много коллег, я могу всех назвать, но скоро появится в публичной плоскости всё... Это также (Оксана) Дмитриева (замглавы комитета ВР по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования - ИФ), (Роман) Соха (член комитета по вопросам цифровой трансформации - ИФ), (Михаил) Крячко (руководитель комитета по вопросам цифровой трансформации - ИФ), - уточнил Разумков.

Ранее стало известно, что бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".

Теги: #разумков #мфо #представители
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