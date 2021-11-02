Политика

15:37 02.11.2021

Большинство украинцев не одобряют деятельность Зеленского, но досрочных выборов хотят меньшинство - соцопрос КМИС

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Большинство украинцев не одобряют деятельность Зеленского, но досрочных выборов хотят меньшинство - соцопрос КМИС

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряют 28,2% украинцев, не одобряют – 56,9%, свидетельствуют результаты исследования "Общественно-политические настроения населения", проведенного Киевским международным институтом социологии 20-25 октября.

При этом 43,4% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских выборов, 47,3% – досрочные парламентские выборы.

35,4% респондентов утверждают, что Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. 47,7% респондентов ответили, что он не оправдал надежд. Еще 14,2% утверждают, что у них никогда и не было надежд на Зеленского.

В то же время, в протестах с требованием досрочных выборов президента Украины готовы принять участие 23,1% респондентов, с требованием досрочных выборов в Верховную Раду– 24,1%.

71,1% украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. О правильном направлении говорят 15%.

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех подконтрольных правительству регионов Украины. Выбора репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 1,5% – для показателей близких к 5%.

Теги: #кмис #опрос #власть
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