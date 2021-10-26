Политика

11:24 26.10.2021

Украина двигается к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы – Корниенко

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Украина двигается к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы – Корниенко

Результаты воплощаемых реформ свидетельствуют о том, что Украина двигается к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы, считает первый заместитель председателя Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Как сообщает пресс-служба "Слуги народа", на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО (UNIC) Корниенко отметил, что команда президента Владимира Зеленского сразу взяла курс на модернизацию Украины и реальные реформы, а многие изменения при этом были воплощены впервые за 10, 20 и даже 30 лет несмотря на сопротивление.

В частности, речь идет об открытии рынков, борьбе с "кнопкодавством", отмене депутатской неприкосновенности, проведении реальной децентрализации власти, ограничении влияния крупного бизнеса на политику, комплексной реформе прокуратуры и беспрецедентной судебной реформе, обеспечении институциональной независимости и способности антикоррупционных органов.

Кроме того, по словам первого вице-спикера, парламент вышел на финишную прямую в реформе Службы безопасности Украины, проводится банковская реформа – на прошлой неделе ВР завершила очередной этап, усиливший Нацбанк.

"Можно продолжать с примерами, но направление понятно: построение прозрачных и крепких институтов, свободных от коррупции – для быстрого экономического роста и развития. Результаты наших реформ свидетельствуют: мы двигаемся к стандартам НАТО, причем двигаемся гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. Народ Украины уже устал от обещаний политиков. Это заставляет нас двигаться быстрее", – заявил первый вице-спикер во вторник в Одессе.

Вместе с тем он поблагодарил партнеров – стран-членов НАТО, стран-членов Парламентской ассамблеи НАТО за поддержку процессов внутренних реформ в Украине.

"Ваше слово одобрения, поддержки – иногда весит очень многое. В каком-то смысле ваше слово превращается в оружие, в аргумент, помогающий кого-то убедить в Украине. Мы с вами единомышленники по поводу будущего Украины. Мы хотим видеть ее современной, модерновой, с открытой экономикой и крепкими институтами демократии. Уверен, вы видите это так же", – подчеркнул парламентарий.

Теги: #корниенко #нато
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