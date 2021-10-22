Политика

14:45 22.10.2021

Стефанчук объявил о прекращении полномочий нардепа Железняка как главы фракции "Голос" по требованию большинства ее членов

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Стефанчук объявил о прекращении полномочий нардепа Железняка как главы фракции "Голос" по требованию большинства ее членов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о прекращении полномочий народного депутата Ярослава Железняка как главы фракции "Голос" по требованию большинства ее членов.

"Сегодня поступило письмо с подписями 11 из 20 народных депутатов - членов депутатской фракции политической партии "Голос", в котором они просят объявить о нарушении требований части 4 статьи 6 закона "О комитетах Верховной Рады Украины" народным депутатам Железняком Ярославом Ивановичем в части незаконного занятия должностей первого заместителя (руководителя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - ИФ) и главы депутатской фракции ("Голос" - ИФ), что было зафиксировано письмом комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады от 24 сентября 2021 года. Следующее: прекращение полномочий главы депутатской фракции "Голос" в Верховной Рады девятого созыва Железняка Я. И. в связи с нарушением требований законодательства, а также решением большинства от конституционного состава фракции "Голос" от 12 июля об увольнении с занимаемой должности", - отметил Стефанчук на пленарном заседании в пятницу.

Вместе с тем часть фракции "Голос" обратилась с просьбой предоставить депутату Александре Устиновой возможность временно выполнять обязанности главы фракции до официального его избрания.

Теги: #фракция #железняк #увольнение
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