"ОПЗЖ" опровергла информацию об исключении Кивы из партии

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала манипуляцией информацию об исключении народного депутата Ильи Кивы из партии. Об этом говорится в заявлении, обнародованной пресс-службой политсилы.

В заявлении отмечается, что согласно уставу партии, партийные взыскания, в том числе исключение, на членов руководящего органа партии могут налагаться только по решению политического совета.

"Поскольку народные депутаты Украины ‒ члены депутатской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" являются членами высшего руководящего органа партии ‒ политического совета партии, то любые взыскания к ним могут быть применены исключительно по решению политического совета", - подчеркивается в заявлении.

Обнародованное в соцсети Facebook видео, на котором Кива подтверждает свое исключение, в "ОПЗЖ" назвали "манипулятивным" и "смонтированным".

"Заявляем, что действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность", - сообщили в партии.

Как сообщалось, Кива заявил, что был исключен из партии "ОПЗЖ" на конференции Полтавской областной организации партии. По его словам, решение об его исключении лоббировали Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин. В свою очередь сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович опровергли информацию об исключении Кивы из партии.