Нардеп Скорик назвал информацию об исключении Кивы из ОПЗЖ недоразумением

Член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и народный депутат одноименной фракции Николай Скорик не подтвердил факт исключения нардепа Ильи Кивы из партии ОПЗЖ.

"Это бред, я думаю. Я не знаю, что там происходит в той Полтаве... Но я думаю, что там какое-то недоразумение", - сказал Скорик журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

По его словам, решение об исключении из партии принимает "стратегический совет".

Ранее Кива заявил, что был исключен из партии "ОПЗЖ" на конференции Полтавской областной организации партии. По его словам, решение об его исключении лоббировали Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин. В свою очередь сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович опровергли информацию об исключении Кивы из партии.