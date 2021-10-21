Политика

13:35 21.10.2021

Нардеп Кузьмин: Бойко отрицает исключение Кивы из партии, "ОПЗЖ" готовит опровержение

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Нардеп Кузьмин: Бойко отрицает исключение Кивы из партии, "ОПЗЖ" готовит опровержение

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко опроверг информацию об исключении нардепа Ильи Кивы из партии, сообщил народный депутат Ренат Кузьмин (фракция "ОПЗЖ") на телегарм-канале.

"На мой вопрос об исключении Кивы из партии Юрий Бойко ответил, что эта информация - фейк, никто Киву не исключал и сейчас готовится партийное опровержение для СМИ. Правда, сам Кива уже подтвердил своё исключение. Для меня, например, все происходящее - полная неожиданность, если не сказать больше. Если фейк - ждём опровержения. Не фейк - ждём объяснения", - написал Кузьмин.

Как сообщалось, Кива был исключен из партии "ОПЗЖ" на конференции Полтавской областной организации партии. Сам Кива заявил, что решение об его исключении лоббировали Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин.

 

Теги: #кива #исключение #опзж
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