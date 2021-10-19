Политика

17:01 19.10.2021

Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

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Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента по требованию президента Украины Владимира Зеленского, сообщается в телеграмм-канале парламента.

На повестке дня - 14 вопросов. В частности, глава государства предлагает рассмотреть законопроекты "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом относительно конфиденциальности и обеспечения сохранения информации" (№0075), "Об энергетической эффективности" (№4507), "О внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии относительно развития высокоэффективной когенерации" (№4527).

Внеочередное заседание в четверг начнется сразу же после очередного, которое согласно регламенту должно завершиться в 15:00.

 

Теги: #рада #заседание
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