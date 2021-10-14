В повестке дня Рады на ближайшую неделю нет вопросов о кадровых ротациях в Кабмине - Стефанчук

Повестка дня Верховной Рады на ближайшую пленарную неделю, с 19 по 22 октября, не предусматривает рассмотрения вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку дня (на пленарную неделю с 19 по 22 октября - ИФ) не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее (речь идёт, в частности, о разблокировании подписания законопроекта об олигархах, принятии проекта госбюджета-2022 в первом чтении и "ресурсного законопроекта - во втором - ИФ). И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно, и кадровые, решения", - сказал Стефанчук журналистам в четверг в Киеве.

Вместе с тем он уточнил, что Верховная Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку дня, но "по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах".