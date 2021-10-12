Политика

15:33 12.10.2021

Порошенко надеется, что саммит Украина-ЕС мотивирует Зеленского к реальной борьбе с коррупцией

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Порошенко надеется, что саммит Украина-ЕС мотивирует Зеленского к реальной борьбе с коррупцией

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" и народный депутат Петр Порошенко приветствовал результаты саммита Украина-ЕС.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" во вторник, Порошенко поблагодарил европейских партнеров за неизменную поддержку Украины и призвал Владимира Зеленского к реальной судебной реформе, обеспечению верховенства права и борьбе с коррупцией.

"Положительно оцениваю результаты 23-го саммита Украина-ЕС - саммита безопасности солидарности и секторальной интеграции. Искренне благодарен лидерам евроинституций за неизменную поддержку европейских стремлений украинских граждан и евроинтеграционного курса нашего государства", - заявил Порошенко.

Он также поздравил долгожданное подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, которое позволит вывести на новый уровень возможности безвизовых для граждан Украины.

"Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой "деолигархизации", которые будут основываться на лучших европейских практиках и ценностях", - отметил пятый президент.

Он также заявил, что был рад услышать сигналы о признании Евросоюзом исключительной ответственности России как стороны конфликта за восстановление мира на Донбассе, важности сохранения энергетической независимости Украины и готовности ЕС помогать в противостоянии энергетическим вызовам со стороны России, чтобы "предотвратить возможный зимний реванш Кремля".

Теги: #украина_ес #порошенко #саммит
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