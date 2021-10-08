Политика

11:18 08.10.2021

Штучный и Копыленко являются наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя аппарата Рады, считает Разумков

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Штучный и Копыленко являются наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя аппарата Рады, считает Разумков

Действующий народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и бывший руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный являются наиболее вероятными кандидатами на должность нового руководителям парламентского аппарата, считает внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, накануне отозванный с должности спикера.

"Будет новый председатель - внесёт кандидатуру. Думаю, что как-то она будет связана с теми тремя кандидатурами, которые мне направляли. Я думаю, что (наиболее вероятными кандидатами являются - ИФ) или Вячеслав Васильевич Штучный, или Копыленко Александр Любимович", - сказал Разумков журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Как сообщалось, в конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия планировал направить письмо на имя действующего на время председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с предложением фракции относительно кандидатуры руководителя аппарата парламента.

Фракция рассматривала три потенциальные кандидатуры, среди которых - Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.

Теги: #разумков #рада #кадры #аппарат
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