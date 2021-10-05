Политика

18:55 05.10.2021

Разумков намерен защищать свой мандат в суде в случае намерений монобольшинства лишить его депутатских полномочий

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Разумков намерен защищать свой мандат в суде в случае намерений монобольшинства лишить его депутатских полномочий

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит законной возможности лишить его депутатских полномочий и готов, в случае необходимости, защищать свой мандат в суде.

"Да, я буду отстаивать свое право (быть депутатом Верховной Рады – ИФ). Потому что это уже не о должности, а о возможности делать то, что я обещал как человек, как политик… Это будет уже не моя собственная позиция, не моя должность. Это будет то, за что голосовали и за меня, и за коллег на парламентских выборах. Это уже не про должность, а про людей", - заявил Разумков в эфире телеканала "Прямой".

В то же время он уточнил, что не собирается идти в суд в случае его отставки с должности спикера парламента.

"Законных оснований (для лишения депутатского мандата - ИФ) нет… Но всякое может быть", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о возможности лишения его депутатского мандата.

Как сообщалось, 30 сентября глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от имени депутатской фракции письмо об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который был первым номером в партийном списке "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова в должности спикера "внутрифракционным". "Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды - ИФ) другие, чем у… 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" – ИФ), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал при этом Зеленский.

Верховная Рада 5 октября включила в повестку дня вопрос об отзыве Разумкова с занимаемой должности, а перед этим отстранила его от ведения пленарных заседаний на два дня.

Позже первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук как председательствующий досрочно закрыл пленарное заседание парламента во вторник днем из-за отсутствия согласованной повестки дня.

В свою очередь нардеп Александр Качура сообщил, что фракция "Слуга народа" и группа "Довира" инициируют срочное проведение во вторник, 5 октября, заседания согласительного совета Верховной Рады. На заседание согласительного совета они предлагают вынести предварительно разосланный членам проект повестки дня пленарных заседаний Рады на 5-8 октября.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q

Теги: #разумков #суд #депутат
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