Политика

12:11 05.10.2021

Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания

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Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания

Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два пленарных заседания.

Соответствующее решение на заседании во вторник поддержали 240 народных депутатов, из них 200 – от фракции "Слуга народа". 16 и 18 голосов "за" дали депутатские группы "За майбутне" и "Довира" соответственно, по три голоса – фракция "Голос" и внефракционные депутаты.

В то же время 10 нардепов от "Голоса", один от "Довиры", шесть от "Слуги народа" 18 от "Батькивщины", 24 от "Оппозиционной платформы – За жизнь", все 27 нардепов от "Европейской солидарности" и 9 внефракционных парламентариев проголосовали против такого решения.

Как объяснил во время рассмотрения этого вопроса первый заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, это связано с отказом Разумкова ставить на голосование согласительного совета в понедельник предложения касательно повестки дня пленарных заседаниях 5-8 октября.

"Считаем, что такими действиями председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельную повестку дня пленарных заседаний, что является грубым нарушением Регламента Верховной Рады Украины. Депутатская фракция политической партии "Слуга народа", депутатские группы "За майбутне" и "Довира"... вносят предложение об отстранении председателя Верховной Рады от введения пленарных заседаний на два пленарных дня", - пояснил Корниенко.

Сам Разумков заявил о конфликте интересов и поручил вести пленарное заседание при рассмотрении данного вопроса первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

"Два года в этом зале мы работали так, чтобы всё-таки закон был один для всех. Можно двигаться двумя путями: идти по закону или по политической целесообразности. Я сегодня вижу, что происходит в зале. И если есть желание идти по второму (пути – ИФ), нежели по закону, - это право народных депутатов. Я никого не буду убеждать, все в этом зале взрослые, умные люди", - сказал Разумков.

"Если есть желание сменить главу Верховной Рады, я сказал, что задерживать этот процесс не буду. Как только поступило заявление, мы выдали подписные листы, вечера получили заявление о запуске процедуры, сразу же согласно Регламенту она была запущена, но я думаю, что не всех это устраивает. Нужно быстро. Хорошо, вы можете делать все, что захотите, в этом зале", - добавил он.

При этом Разумков подчеркнул, что должность не имеет для него значения: "Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году".

Как сообщалось, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от имени депутатской фракции письмо об отзыве председателя Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова в должности спикера "внутрифракционным".

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Теги: #разумков #рада
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