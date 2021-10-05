Железняк о возможном вхождении Разумкова в "Голос": у нас разное политическое будущее

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявляет, что у фракции нет общего политического будущего со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Нет, у нас с господином Разумковым добрые и дружественные отношения, но политическое будущее у нас разное", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос, готов ли "Голос" предложить Разумкову стать членом фракции после отставки.

Что касается отзыва Разумкова с должности спикера, по мнению Железняка, на данный момент в парламенте нет голосов за такое решение. "Я надеюсь, что у нас не будет нового главы", - добавил он.

Среди прочего, депутат подчеркнул, что действующий регламент не позволяет рассмотреть вопрос об отставке Разумкова уже в ближайший четверг.

Как сообщалось, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады может состояться на текущей неделе.