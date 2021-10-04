Политика

10:28 04.10.2021

Глава МИД: В отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства

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Глава МИД: В отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства

В отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Китай является торговым партнером номер один. С Китаем нужно развивать отношения и дружить, в том числе для сдерживания России. Но в отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство, и часть Западного политического пространства", - сказал Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос о том, звучали ли от представителей Соединенных Штатов предостережения для Украины об отношениях с Китаем, Кулеба ответил отрицательно.

"Нет. У Соединенных Штатов есть две "красные линии", как модно сейчас говорить. Это доступ Китая к военным технологиям и распространение китайских технологий в сфере 5G, кибербезопасность в целом. Если ты начинаешь с Китаем "играть" в этих двух темах, ты сразу получаешь очень четкие и прямолинейные сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрите на объем торговли Китая и США. Когда я читаю в Facebook или в новостях все эти страшилки о развороте Украины в Китай или что Украина будет учиться у Китая, как управлять государством, что мы всех предали, это пишут или люди, просто лишенные здравого смысла, или люди, которые должны по контракту отрабатывать распространение такой повестки дня", - отметил министр.

Он подчеркнул, что чувствует повышение заинтересованности Китая Украиной.

"Я думаю, что у китайцев вообще есть определенный азарт относительно Украины, потому что им просто интересно, что это за страна такая, в которой они до сих пор не смогли достичь того, что достигли в других странах", - считает Кулеба.

Он сообщил, то Украина будет рада осуществить визит президента Украины в Китай, и так же будет рада принять председателя КНР Си Цзиньпина в Украине.

"Также очень важно понимать, что Россия является союзником Китая, и, соответственно, нельзя бороться с Китаем и при этом тем или иным образом не заниматься сдерживанием и борьбой с Россией", - добавил глава МИД.

Теги: #кулеба #украина #китай
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