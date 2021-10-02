Политика

11:25 02.10.2021

Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую редакцию документа подпишет Разумков - Подоляк

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Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую редакцию документа подпишет Разумков - Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую именно редакцию документа подпишет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы сейчас посмотрим, в какой именно редакции (подпишет закон председатель Верховной Рады - ИФ): будет ли это проголосованная редакция депутатами, или будут какие-то нюансы, скажем так. Подпишет председатель Верховной Рады, а после этого президент примет решение. У нас будет для этого десять дней. Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает", - сказал Подоляк журналистам в Трускавце в субботу.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект "О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)", т.н. "закон о деолигархизации".

За законопроект в целом проголосовали 279 народных депутатов, из них 229 – представители фракции "Слуга народа".

Представители оппозиционных фракций, в частности "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Батькивщина", зарегистрировали 12 проектов постановлений относительно отмены решения Рады о принятии законопроекта о деолигархизации. Согласно Регламенту, спикер не может подписать принятый закон и передать его на подпись президенту до рассмотрения такого проекта постановления в зале заседаний.

В свою очередь комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах №5599 в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.

Теги: #олигархи #закон #подоляк
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