Политика

15:23 30.09.2021

Разумков: у меня нет конфликта с фракцией "Слуга народа"

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Разумков: у меня нет конфликта с фракцией "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа».

«У меня действительно нет конфликта (с фракцией «Слуга народа» - ИФ). Если его хотят создать, то это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта… Была задача, и Давид Георгиевич (Арахамия – ИФ) ее выполнил», - сказал Разумков журналистам в четверг после заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В то же время он отметил, что готов отстаивать свою позицию, в том числе на фракции, если его пригласят.

Также спикер добавил, что на собрание фракции в Трускавец он не приглашен, поэтому не поедет туда.

Кроме того, Разумков сообщил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос об его отзыве с поста спикера.

«С Арахамией был разговор (после получения письма об отзыве - ИФ). Претензий я также не услышал... Думаю, главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич», - подчеркнул Разумков.

При этом, по его словам, при любом решении фракции и возможной отставке, он из политики уходить не собирается.

Как сообщалось, письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата.

Теги: #разумков #отношение #слуга_народа
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