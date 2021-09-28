Политика

14:31 28.09.2021

Депутаты от "Евросолидарности" подали заявления в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора в связи с принятием закона о деолигархизации

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Депутаты от "Евросолидарности" подали заявления в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора в связи с принятием закона о деолигархизации

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Госбюро расследований (ГБР) и Офиса генпрокурора заявления о преступлениях депутатов монобольшинства в связи с принятием Верховной Радой закона о деолигархизации, сообщила пресс-служба партии.

Как отметил сопредседатель фракции "Европейская солидарность Артур Герасимов, в частности, речь идет об ответственности первого вице-спикера Руслана Стефанчука и представителя президента в Конституционном суде Федоре Вениславском.

"Оппозиция внесла собственный законопроект о борьбе с олигархатом, который реально позволяет это делать через усиление прав Антимонопольного комитета, НАЗК и других институтов, которые действительно могут это сделать. А по закону, который был принят, - это очень большое преступление, и именно поэтому оппозиция сегодня подает заявления в правоохранительные органы по статьям 364 и 351 Уголовного кодекса", - сказал Герасимов.

В "Евросолидарности" убеждены, что принятый Верховной Радой закон никакого отношения к борьбе с олигархами не имеет. "Это закон о трех вещах - чтобы Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому – ИФ) забрать телеканалы, чтобы преследовать оппозицию и чтобы создать собственных новых олигархов Зеленского", - сказал Герасимов.

Теги: #олигархи #закон #евросолидарность
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