Политика

04:02 28.09.2021

КНДР не угрожает безопасности США, Южной Кореи и соседних стран - постпред

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КНДР не угрожает безопасности США, Южной Кореи и соседних стран - постпред

Постпред Северной Кореи при Организации Объединенных Наций Ким Сон заявил, что Пхеньян не угрожает безопасности США, Южной Кореи и других стран и призвал Вашингтон отказаться от "враждебной политики".

"КНДР не намерена применять силы ядерного сдерживания против кого-либо, угрожать или нарушать безопасность США, Южной Кореи или других соседних стран", - сказал Ким Сон, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

"Мы просто укрепляем нашу национальную оборону, чтобы защитить себя и надежно защитить безопасность и мир в стране", - отметил он.

По его словам, никто не может отрицать "законное право КНДР на самооборону разрабатывать, испытывать, производить и обладать системами оружия, эквивалентными тем, которыми они обладают или разрабатывают".

Он подчеркнул, что именно растущее сдерживание Северной Кореи является причиной предотвращения войны на Корейском полуострове, а не "милосердие США".

Если США откажутся от своей враждебной политики, Северная Корея "охотно ответит в любое время", добавил Ким Сон.

"Но, по нашему мнению, на данном этапе у США нет никаких перспектив действительно отказаться от своей враждебной политики", - считает постпред КНДР при ООН.

В преддверии выступления Ким Сона в ООН южнокорейские военные сообщили, что в Пхеньяне провели пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря.

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS), КНДР выпустила, по меньшей мере, один неопознанный снаряд в Японское море во вторник.

Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что, предположительно, КНДР запустила баллистическую ракету.

Теги: #южкорея #сша #безопастность #кндр
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