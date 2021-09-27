Политика

23:57 27.09.2021

Меркель и Макрон подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате в Берлине - Резников

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Меркель и Макрон подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате в Берлине - Резников

Президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате на уровне лидеров в Берлине, заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Проведение саммита зависит от всех четырех лидеров нормандского формата. Но у нас есть понимание, что есть готовность партнеров. Это они подтвердили – немецкая и французская сторона, что их лидеры готовы к этой встрече, и они готовы сделать все путем прямых двусторонних переговоров с главой Кремля, чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине", - заявил Резников в эфире телеканала "ICTV" в понедельник вечером.

По словам Резникова, "уже обсуждалась и возможность проведения саммита на уровне лидеров Нормандской четверки не только в Берлине при участии Ангелы Меркель, но и проведения следующего очередного саммита в Париже при участии нового федерального канцлера Германии".

"После того как Меркель передаст пост новому канцлеру, останется только один лидер Нормандского формата (Владимир Путин – ИФ), который помнит, что было в 2014 году очно".

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран-участниц Нормандского формата состоялся до конца каденции Ангелы Меркель.

Теги: #саммит #нормандская_четверка
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