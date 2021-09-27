Политика

14:07 27.09.2021

Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

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Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркивают, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

"С сожалением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", - говорится в заявлении.

В МИД Украины напомнили, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под сопредседательством глав МИД двух стран. Украинская сторона тщательно готовилась к нему, небезосновательно рассчитывая, что это мероприятие станет очередным положительным шагом в двусторонних отношениях.

"Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания Комиссии на более поздний срок, поскольку венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия".

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Теги: #газ #венгрия #мид
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