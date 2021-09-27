Политика

11:09 27.09.2021

Лидер побеждающих в Германии социал-демократов выступает за коалицию без партии Меркель

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Лидер побеждающих в Германии социал-демократов выступает за коалицию без партии Меркель

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил, что по-прежнему хочет формировать федеральное правительство с участием двух партий - "Зеленых" и Свободной демократической партии.

"Эти партии должны руководить следующим правительством", - сказал Шольц.

Ранее он уже высказывался за так называемую коалицию "светофор", которая называется по партийным цветам трех партий.

По опубликованным предварительным официальным данным, на парламентских выборах в Германии побеждает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 25,7% голосов.

За блок ХДС/ХСС проголосовали 24,1% избирателей, на прошедших выборах уровень поддержки ХДС/ХСС стал самым низким в истории. "Зеленые" по итогам выборов получают 14,8% голосов, Свободная демократическая партия - 11,5%, правая "Альтернатива для Германии" - 10,3% голосов.

В результате, по информации германского избиркома, после подсчета голосов всех округов, число депутатов парламента увеличится с 709 до 735.

Теги: #коалиция #шольц_олаф
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