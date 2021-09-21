Политика

14:45 21.09.2021

Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

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Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

Оппозиционные фракции не поддерживают идею о замене председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Мы были единственной фракцией, которая не голосовала за его назначение, я боюсь, что мы будем единственной фракцией, которая не будет голосовать за его увольнение", - сказала сопредседатель фракции "«Европейская солидарность" Ирина Геращенко журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Она подчеркнула, что Разумков возглавлял избирательный список партии "Слуга народа" и несет ответственность вместе с президентом Владимиром Зеленским за "весь балаган", который они привели в парламент.

"Но надо отдать должное - он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента", - отметила народный депутат.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк также сообщил, что его команда отставку Разумкова не поддерживает. "Точно не будем поддерживать... Мы за него голосовали. Он выполняет свою задачу... И это очень хорошо, что он работает по регламенту", - подчеркнул народный депутат.

Инициативу об увольнении Разумкова не поддерживает и фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Мы не поддерживаем замену спикера. Я считаю, что спикер занимает абсолютно государственную позицию, потому он с уважением относится и к своей провластной фракции и к оппозиции, даёт возможность высказаться, он придерживается регламента. Единственная причина, почему его хотят заменить - потому что он не полностью ручной и не выполняет все прихоти Офиса президента", - отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что Украина является парламентско-президентской республикой и Верховная Рада не должна быть филиалом Офиса президента.

В тоже время заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что монобольшинство заменить Разумкова не отважится. "Мне кажется, что обсуждение этой темы сейчас является преждевременным, потому что всё-таки где-то в глубине души думаю, что хоть в политике можно пойти на любую подлость, но на такую - вряд ли решатся", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Соболев подчеркнул, что если во фракции большинства сложится ситуация, когда "первый номер их партийного избирательного списка на выборах в парламент станет очередной жертвой этого режима, о которую вытерли ноги, то это будет характеризовать "Слуг народа" и (покажет - ИФ) кому они служат".

По мнению парламентария, выход внутреннего конфликта "Слуги народа" в публичную плоскость вредит не столько парламенту, сколько самой фракции, "которая не может разобраться в ситуации, когда они тотально контролируют большинство в парламенте, в силовых структурах, да и в целом стране и в правительстве, в каждом министерстве". "К сожалению, когда в одном политическом проекте (а "Слугу народа" сложно назвать партией) собрались такие разные люди, то оно так и выходит", - добавил Соболев.

По словам замглавы фракции "Батькивщина" главное, в парламентской работе - четкое соблюдение Регламента спикером и его заместителями, исполняющие полномочия главы Верховной Рады при его отсутствии.

"Например, ключевая проверка будет буквально в ближайшие дни, когда решат рассматривать законопроект №5600 (об изменениях в Налоговый кодекс и законы относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений - ИФ)… когда начнут рассматривать закон об олигархах (№5599 - ИФ). Вот тогда мы и посмотрим, соблюдается Регламент или нет. Потому что все попытки изменить процедуру в обход Регламента станут попытками протянуть законопроект. Чем это закончилось во время ускоренного режима принятия решений, мы очень хорошо помним: сейчас мы вынуждены исправлять уже сотни тех ошибок, которые приводят к страшным ситуациям и в экономике, и в социальной политике, и в целом в работе парламента", - пояснил Соболев.

Теги: #оппозиция #рада #разумков
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