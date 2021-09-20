Политика

13:29 20.09.2021

Фракция "Слуга народа" в понедельник не будет рассматривать кадровую ротацию в правительстве - Корниенко

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Фракция "Слуга народа" в понедельник не будет рассматривать кадровую ротацию в правительстве - Корниенко

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник не будет рассматривать вопрос кадровой ротации в правительстве, заявляет первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Сегодня не будет кадровых вопросов правительственных. По крайней мере, не планируется", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что ранее речь шла о возможных кадровых перестановках в правительстве в конце сентября - начале октября, в то время, как "сегодня только середина сентября".

Теги: #слуга_народа #кабмин
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