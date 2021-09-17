Политика

15:58 17.09.2021

Депутаты Европарламента призывают ЕК расследовать потенциальную причастность "Газпрома" к росту цен на газ

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Депутаты Европарламента призывают ЕК расследовать потенциальную причастность "Газпрома" к росту цен на газ

Члены Европейского парламента (ЕП) призвали Европейскую комиссию (ЕК) незамедлительно начать расследование в отношении потенциальных рыночных манипулирований со стороны "Газпрома", которые могли привести к росту цен на газ в Европе.

"Мы призываем Европейскую комиссию незамедлительно открыть расследование в отношении возможных преднамеренных рыночных манипулирований "Газпрома" и потенциальных нарушений правил конкуренции ЕС, которые привели к существенно более высоким счетам за электроэнергию для европейских потребителей", - говорится в письме, подписанном 43 депутатами ЕП.

Парламентарии отметили, что в июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы "возросли до беспрецедентных уровней" - они достигли $700 за 1 тыс. куб. м. Для сравнения: в начале 2021 года цена не превышала $300.

"Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия "Газпрома" как на ключевые причины такого всплеска цен", - подчеркивается в документе.

Среди этих причин, в частности, отказ компании ответить на призывы европейских потребителей природного газа (без ссылок на таких потребителей - ИФ) гарантировать дополнительные объемы поставок газа в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона. При этом, как отмечается, известно, что "Газпром" имеет достаточный потенциал для производства дополнительных объемов газа.

В письме также указывается на отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей через Украину и отказ от долгосрочного бронирования газопровода "Ямал-Европа". Депутаты также подозревают "Газпром" в сокращении добычи газа на месторождениях на Ямале, которая была следствием, а могла и не быть следствием пожара на Заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое.

Теги: #расследование #европарламент #газпром
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