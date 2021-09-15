Законопроект об основах госполитики переходного периода требует дополнительных обсуждений – Разумков

Правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" требует дополнительных обсуждений с учетом переговоров в Минском и Нормандском форматах для сохранения поддержки Украины со стороны ЕС и США, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Здесь вопрос нужно будет более детально прорабатывать. Чтобы ненароком не создать каких-то зон турбулентности, и поддержка Украины, которая существует на уровне Европейского Союза, США, сохранилась. Потому что мы знаем, что санкции привязаны к "Минску". Я об этом говорил с коллегами, участвующими в Минском, Нормандском форматах”, - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что законопроект пока находится в профильном комитете (комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий - ИФ).

"Его еще не предлагали к рассмотрению в зале. Там есть разные нормы, в том числе те, которые надо будет обсуждать дополнительно. Но когда это произойдет - я сейчас не готов ответить", - отметил спикер.