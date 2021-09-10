Политика

15:37 10.09.2021

Президент Ливана объявил о формировании правительства страны

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Президент Ливана объявил о формировании правительства страны

Президент Ливана Мишель Аун в пятницу заявил, что в стране сформировали правительство, сообщила газета Daily Star.

По ее данным, первое заседание пройдет в понедельник, 13 сентября. В состав правительства вошли 24 министра, отмечает агентство Associated Press.

Президент сделал заявление после встречи с премьер-министром Наджибом Микати. Указ о создании правительства был подписан в присутствии спикера парламента Набиха Берри.

Политический кризис в Ливане начался после мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Трагедия унесла жизни более 200 человек. После этого страну захлестнули акции протеста, и правительство Ливана было вынуждено уйти в отставку.

26 июля 2021 года по итогам консультаций с парламентом Аун поручил Микати, который ранее дважды занимал пост премьер-министра, сформировать новое правительство страны. Микати - третий премьер-министр, назначенный президентом, который пытается сформировать правительство.

Всеобщие выборы в Ливане запланированы на 2022 год.

Теги: #формирование #правительство #ливан
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