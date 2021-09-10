Комментировать текущие события фракции "Слуга народа" будет пресс-секретарь Юлия Палийчук

Политическая партия "Слуга народа" открыто работает со СМИ, постоянно увеличивая уровень прозрачности и открытости в сотрудничестве с журналистами, считает председатель партии, нардеп Александр Корниенко.

"У нас есть пресс-центр, где все журналисты одинаково работают. Мы не делим журналистов на "правильных" и "неправильных". Мы достаточно открыто работаем со СМИ", - цитирует слова Корниенко, сказанные им во время брифинга в пятницу, пресс-служба политсилы.

Нардеп отметил, что партия работает над улучшением коммуникации со СМИ, добавив, что отныне все текущие события фракции "Слуга народа" в парламенте будет комментировать пресс-секретарь Юлия Палийчук.

"Она будет комментировать события, отвечать на вопросы СМИ и сообщать позицию фракции по тем или другим текущим вопросам. А сообщать месседжи по стратегическим темам и в дальнейшем будут профильные депутаты - почти 50 спикеров", - отметил председатель партии.