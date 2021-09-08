Один из задержанных в Крыму крымских татар Ахтемов по обвинению в якобы диверсии оказался родственником замглавы МИД Джапаровой

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что один из задержанных крымских татар 4 сентября в оккупированном Крыму по обвинению в якобы диверсии Асан Ахтемов ее родственник.

"Задержание 3-4 сентября во временно оккупированном Крыму пятерых крымских татар по сфабрикованному российским оккупантом и политически мотивированному делу о "диверсии на участке газопровода", коснулось непосредственно и моей семьи. Среди арестованных сейчас за решеткой находится муж моей троюродной сестры - Асан Ахтемов", - написала Джапарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что братья Ахтемовы подвергались физическим и психологическим пыткам и давлению.

"Классика ФСБ, через которую прошли сотни наших граждан - из них выбивали "признания". Признание в преступлении, к которому они не имеют никакого отношения, а также «показания» под политическими заказу Кремля выставить Наримана Джеляла, как организатора "диверсий", - отметила замглавы МИД.

По ее словам, когда Асана Ахтемова заводили в зал суда, его смог увидеть отец и невестка (до самой зал суда не пустили одного из родственников). По их словам, он очень плохо выглядел. Вместе с тем, государственный "адвокат" сообщил, что "Асан себя хорошо чувствует, он только жалуется на тошноту и боль в животе".

Джапарова отметила, что родственники до сих пор не имеют связи с Асаном Ахтемовым и им не дают встретиться или поговорить по телефону. Также к нему не пустили независимого адвоката, с которым семья заключила договор. А предназначен оккупационными властями "защитник" заявил, что Асан Ахтемов якобы отказывается от независимого адвоката и не хочет с ним встречаться. Он также сообщил, что Ахтемова отправят на 21 день на экспертизу в психиатрический диспансер.

По словам замглавы дипведомства, Асан Ахтемов родился 5 декабря 1989 года в селе Левадки Симферопольского района, его мать работала медсестрой в больнице, а отец - в типографии.

Асан окончил Крымский институт информационно-полиграфических технологий Украинской академии книгопечатания по специальности "инженер-технолог полиграфических технологий". Начиная с 2015-го в течение пяти лет он работал в крымскотатарской газете "Авдет". Тогда и познакомился с Нариманом Джелялом.

"Они с того момента общались и вместе ходили на разные кримськотататарськи мероприятия в Крыму, посещали "суды" и поддерживали родственников арестованных. Наверное, из-за такую активность Асан и попал в поле зрения ФСБ", - считает первый заместитель министра.

По ее словам, последний год Ахтемов подрабатывал на доставке еды, потому что нужны были деньги на содержание семьи - у них с женой двое детей, кроме того, Асан занимается родителями-пенсионерами.

По словам Джапаров, после оккупации Крыма на материковой части Украины Асан Ахтемов был лишь трижды: впервые - 3 года назад, чтобы подать документы на паспорт ID и загранпаспорт. Потом - чтобы забрать ID-паспорт. В этом году на один день он выезжал в Херсонскую область, чтобы забрать загранпаспорт.

"Эта история является, к сожалению, той действительностью давления и страха, которую вряд ли расскажут в РФ пропагандисты. Вместо этого они будут убеждать об украинских фашистов и диверсантов, которые являются угрозой "мирной" России", - отметила первая замминистра.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ утром 3 сентября задержали в оккупированном Крыму Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Полиция РФ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

6 сентября т.н. "Киевский районный суд Симферополя" арестовал первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых на 60 суток, до 4 ноября, по подозрению в якобы причастности к повреждению газопровода в с. Перевальное 23 августа. Они будут содержаться под стражей в СИЗО г. Симферополь.