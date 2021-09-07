Политика

11:10 07.09.2021

Шестая сессия Рады IX-го созыва начала работу, главным законопроектом станет госбюджет-2022 - спикер

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Шестая сессия Рады IX-го созыва начала работу, главным законопроектом станет госбюджет-2022 - спикер

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл шестую сессию парламента девятого созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно повестке дня, народные депутаты во вторник планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты "Об индустриальных парках" (№4416-1), а также о внесении изменений в некоторые законы об активизации деятельности научных парков (№4236).

"Вопрос, который всегда стоит на осенней сессии - это вопрос бюджета... До 15 сентября Верховная Рада должна получить проект сметы на следующий год - главного финансового документа нашей страны, по которому мы все с вами... будем жить", - сказал Разумков на пленарном заседании во вторник.

Он подчеркнул, что основная работа над госбюджетом придется на профильный комитет, отметив, что к бюджетному процессу будут привлекаться все парламентские комитеты и совместно они будут "максимально качественно дорабатывать" документ.

Теги: #разумков #рада
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