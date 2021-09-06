"Слуга народа" в течении 10 дней определиться с кандидатом в нардепы на промежуточных выборах в Раду в избирательном округе №184 Херсонской области - Корниенко

Партия "Слуга народа" в течении десяти дней определится с кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область) на промежуточных выборах в Раду, заявляет лидер политической силы Александр Корниенко.

"Определяемся. Сейчас есть интересные предложения, интересные решения. У нас для этого есть десять дней", - сообщил Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, политсовет партии "Слуга народа" в понедельник выдвинул действующего мэра города Золотоноша Черкасской области Виталия Войцеховского кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент в одномандатном избирательном округе №197 (центр – Канев Черкасской области),

Промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 состоятся 31 октября.