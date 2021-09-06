Политика

21:41 06.09.2021

"Слуга народа" в течении 10 дней определиться с кандидатом в нардепы на промежуточных выборах в Раду в избирательном округе №184 Херсонской области - Корниенко

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"Слуга народа" в течении 10 дней определиться с кандидатом в нардепы на промежуточных выборах в Раду в избирательном округе №184 Херсонской области - Корниенко

Партия "Слуга народа" в течении десяти дней определится с кандидатом  в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область) на промежуточных выборах в Раду, заявляет лидер политической силы Александр Корниенко.

"Определяемся. Сейчас есть интересные предложения, интересные решения. У нас для этого есть десять дней", - сообщил Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, политсовет партии "Слуга народа" в понедельник выдвинул действующего мэра города Золотоноша Черкасской области Виталия Войцеховского кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент  в одномандатном избирательном округе №197 (центр – Канев Черкасской области),

Промежуточные выборы в Верховную Раду  в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 состоятся 31 октября.

 

Теги: #кандидат #нардеп #слуга_народа
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